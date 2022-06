La Fondazione Per Un Mondo Libero dalla Droga arriva a Quarto Miglio

Sabato 11 giugno 2022 i volontari della sezione romana della Fondazione Per un mondo libero dalla droga hanno allestito una postazione informativa presso l’oratorio della chiesa di San Tarcisio (Parrocchia del quartiere di Roma Quarto Miglio).

La giornata era dedicata ai festeggiamenti del Patrono, grazie alla disponibilità del Parroco Don Francesco, è stato possibile dare informazioni e materiali “La Verità sulla Droga” alla comunità.

Sono stati donati gratuitamente, ad oltre 250 giovani e genitori, i preziosi opuscoli “La Verità sulla Droga”, strumenti informativi d’impatto che trattano delle droghe più comuni.

Positive le reazioni dei giovanissimi, a riprova della qualità del messaggio, che ringraziando del gesto, hanno chiesto ulteriori opuscoli per i propri amici.

I materiali informativi sono realizzati e forniti dalla Fondazione Un Mondo Libero dalla Droga, associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che da oltre 20 anni porta avanti la più ampia campagna mondiale multimediale non governativa di educazione e prevenzione al consumo di droghe. L’obiettivo è dare ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi da essa.

Le droghe privano la vita delle emozioni e delle gioie che sono, comunque, l’unica ragione del vivere Come dice il filosofo LR Hubbard fondatore della Religione di Scientology

Per approfondire visitare il sito www.noalladroga.it