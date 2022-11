La Giornata degli Alberi nel Municipio 14

Domenica 20 novembre 2022 alle ore 10, nell’ambito delle iniziative per la Giornata degli Alberi, nella piazzetta di Via Gaverina (Selva Nera) sarà presentato il Progetto Il Giardino delle emozioni, ideato dal Comitato spontaneo locale Il Mio Amico Albero, che prevede la piantumazione di alberi e di arbusti, come è stato già fatto nel vicino Parco pubblico intitolato a Francesco Salerno.

In particolare l’obiettivo del Progetto è quello di contrastare con la messa a dimora di alberi la cosiddetta Isola di calore urbana, presente nella piazzetta, e quindi nel quartiere, amplificata oltre che dagli edifici anche dai materiali artificiali, come la pavimentazione in pietra e l’asfalto. La crescita delle alberature favorirà nel tempo la creazione di zone d’ombra che mitigheranno un po’ le alte temperature, sempre più frequenti. Inoltre la piazzetta alberata, non sarà più un “non luogo”, ma diventerà un “luogo di incontro”, che favorirà lo sviluppo di relazioni umane nella Comunità del quartiere. Diventerà quindi un “luogo vivo”, dove si potranno realizzare iniziative didattiche per i ragazzi del quartiere, in particolare per gli scolari della vicina Scuola Elementare, ed iniziative culturali per i cittadini.

Inoltre la messa dimora di arbusti favorirà la creazione di un habitat per gli insetti, in particolare quelli impollinatori, come le api e le farfalle, e quelli utili alla lotta biologica, al fine di contrastare l’impoverimento ambientale nel contesto urbano.