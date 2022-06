La Giornata Mondiale della Donazione del Sangue a San Roberto Bellarmino

Il 14 giugno 2022, in occasione della Giornata Mondiale della Donazione del Sangue, alle ore 20.30 presso l’Oratorio della Parrocchia di San Roberto Bellarmino a piazza Ungheria, si terrà un incontro interreligioso per sensibilizzare sull’importanza della donazione, e per promuovere la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli (ingresso libero, con accesso da viale Romania, 6).



