La Giunta capitolina approva memoria per rafforzare il servizio di diserbo

Era il 13 ottobre del 2021 quando in un nostro articolo evidenziavamo la presenza di rovi ed erbacce sui marciapiedi e strade di Colli Aniene chiedendoci chi dovesse intervenire a rimuoverle. Come spesso accade anche quella volta avevamo centrato l’ennesimo disservizio dell’amministrazione di questa città. Scrivevamo allora e confermiamo oggi: “I marciapiedi sono in gran parte invasi da erbacce e sterpi che crescono rigogliosi grazie alla inesistente manutenzione delle superfici asfaltate. La vegetazione spunta e cresce rigogliosa approfittando delle crepe nell’asfalto o dove si depositano cumuli di terra portati dal vento e mai rimossi. Pensate che alcuni marciapiedi di Colli Aniene hanno ancora l’asfalto originale dalla costruzione del quartiere che risale a quasi cinquant’anni fa.”

In questi giorni, abbiamo appreso che Roma Capitale ha approvato una “Memoria di Giunta” per rafforzare (sarebbe stato meglio usare altri verbi come creare, varare, etc.) il servizio di diserbo. Da parte nostra osserveremo i risultati di questa operazione sperando che Roma Capitale non abbia la “memoria” troppo corta.

Il testo del comunicato di Roma Capitale

«Approvata dalla Giunta la Memoria che punta al potenziamento del servizio di diserbo lungo le strade, le piazze, i marciapiedi e, in generale, le aree pubbliche della città.

Si dà quindi mandato al Dipartimento Tutela Ambientale di attivarsi per applicare quanto già previsto dall’art.12 dell’attuale Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A., andando a stipulare una specifica convenzione che integri l’attuale servizio di diserbo.

In pratica, in attesa della scadenza dell’attuale Accordo Quadro deciso nel 2020 che ha portato a tanti affidamenti esterni e ad una frammentazione delle competenze in 16 lotti sparsi tra tutti i municipi, l’attuale Amministrazione decide che sarà Ama ad intervenire per integrare il servizio di diserbo cittadino fino al 31 dicembre. Già nelle scorse settimane è stata approvata un’altra memoria che stabilisce, a partire dal 2024, il ritorno ad un unico affidamento.

“Sul diserbo si cambia sistema” ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Intendiamo intervenire attraverso Ama per integrare il servizio almeno fino a quando potremo finalmente riportarlo, come abbiamo già deciso, sotto un’unica ed efficace regia in termini finanziari, operativi e di personale”.»