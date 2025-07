La guerra di posizione del Quarticciolo: tra armi, droga e paura

Sembra una periferia come tante. Palazzoni grigi, piazze sbiadite, panni stesi che si muovono al vento. Ma dietro quelle facciate, tra le strade del Quarticciolo, si gioca una partita ben più complessa.

Non è un gioco da tavolo, ma un confronto spietato, fatto di strategie, intimidazioni, e ogni tanto, colpi d’arma da fuoco che rompono la calma apparente.

È una guerra di posizione. Un conflitto a bassa intensità.

La posta in gioco? Il controllo delle piazze di spaccio. Con quartieri vicini come Pigneto e Centocelle a fare gola, il Quarticciolo è diventato un punto nevralgico per i traffici illeciti. E da mesi, il clima è cambiato: si avverte qualcosa nell’aria. Una tensione che cresce giorno dopo giorno, alimentata da nuovi equilibri criminali e vecchie rivalità.

Due fronti. Due modi di comandare.

Da un lato ci sono gli italiani, radicati nel territorio, spesso legati ai clan storici della zona. Dall’altro, nuovi gruppi magrebini, sempre più organizzati e determinati a ritagliarsi uno spazio nel mercato della droga. A separarli non c’è solo la lingua o la cultura, ma una linea sottile fatta di sguardi, minacce e violenza.

Sotto traccia, i vecchi nomi del crimine organizzato continuano a osservare. Prima la Camorra romana, poi la lunga mano della ‘Ndrangheta: entrambi hanno messo radici qui, approfittando del silenzio e della marginalità. Ma oggi sembrano preferire l’ombra, lasciando il lavoro sporco ai soldati di strada.

Gli spari che svegliano il quartiere

Negli ultimi giorni, la tensione ha smesso di restare invisibile. Colpi sparati di notte, voci che si rincorrono tra le palazzine, residenti che si chiudono in casa prima che cali il buio. Al Quarticciolo non si vive, si resiste.

Chi abita qui conosce bene il copione: motorini che sfrecciano senza targa, portoni che si aprono e si richiudono in fretta, ragazzini di sedici anni che fanno da vedetta. I più piccoli giocano ancora in strada, ma sempre con un occhio rivolto all’angolo. Perché lo sanno: basta poco per finire nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Quarticciolo chiede aiuto. E resta solo.

Tra le vie del quartiere si avverte rassegnazione. I residenti parlano poco, spesso solo sussurrando. Hanno visto troppi blitz senza seguito, troppi arresti che non cambiano nulla. Sanno che lo Stato arriva, ma poi se ne va.

Nel frattempo, chi vuole il controllo del quartiere continua a contenderselo. Con il denaro della droga, con le minacce, con le armi. E il rischio è che vinca chi non ha nulla da perdere.

