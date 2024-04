Uscirà il 21 aprile la guida “ZTL a Roma – Zona Traversate Libere” di Luigi Plos.

Vi sono descritte dieci traversate inedite all’interno del comune di Roma, da poter fare con i mezzi pubblici sul consolidato format delle guide precedenti, altri 15 luoghi segreti, inediti, sempre all’interno del comune di Roma e sempre raggiungibili con i mezzi pubblici.

Questa volta proprio Avventura a km Zero. E tutto ChatGPT free!!!

Un video di WREP-Web Reporter con Urban Experience fa da teaser

Chi è Luigi Plos

58 anni, con una figlia di quasi 23, ho sempre avuto una grande passione per l’avventura, che ho cercato per molto tempo in alta montagna e, negli ultimi anni, vicino Roma. Fin da ragazzo rimasi infatti sorpreso dalla smisurata quantità di luoghi segreti a due passi da Roma. Così, dopo oltre vent’anni dedicati all’alpinismo e all’escursionismo di buon livello ho cominciato, nel 2011, a perlustrare in modo sistematico il territorio dove vivo (cosa che peraltro avevo sempre fatto), conoscendolo in modo sempre più approfondito. Questa conoscenza si è concretata in circa seicento articoli postati su questo blog, in sei guide escursionistiche, oltre 160.000 followers su Facebook e tanto altro. Il tutto sempre inerente i luoghi sconosciuti e straordinari intorno alla capitale e il tutto intervallato da riflessioni su economia, politica, ambiente.

