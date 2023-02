La luna e l’orologio di Marvi del Pozzo al Pentatonic

Domenica 26 febbraio 2023, alle ore 17, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* incontro con Marvi del Pozzo e presentazione del suo libro La luna e l’orologio (La Vita Felice 2021).

In conversazione con l’autrice: Cinzia Marulli e Anna Maria Curci.

Interventi musicali di Carlo Leoni (chitarra)

«Il primo grande merito di questa poetessa: la capacità di osservare, di sentire e di scrivere al di là della semplice dimensione del reale; di andare oltre, di captare le varie sfaccettature dell’essere umano. Marvi è capace di scrivere e di rappresentare la materia e l’anima e di farcele sentire un tutt’uno, in un’armonia cosmica e interiore. […] ha dato vita a una dimensione temporale che chiamerei “Il Tempo della Poesia”, ovvero quella dimensione che consente a un essere umano di dialogare con tutti gli altri esseri e di annullare completamente la solitudine e l’incomprensione perché nel “tempo della poesia” non è l’uomo a parlare, ma l’anima e chi sta in ascolto sono anime che non conoscono i limiti della terra, ma l’infinità del cielo; eppure, a scrivere è una penna mossa da una mano e Marvi lo mette bene in evidenza». (Dalla Prefazione di Cinzia Marulli)

Marvi del Pozzo si occupa, oltre che di poesia classica, di quella contemporanea nazionale e internazionale e da dodici anni coordina il gruppo di poesia Tempo di Parole del Circolo dei lettori di Torino. Ha scritto nove volumi di poesia. I più recenti sono: Pietre nel tempo (2014), Immagini ed Immaginazione (2015), Esserci e Riconoscersi (2017), La logica delle nuvole (2020), La luna e l’orologio (2021).

