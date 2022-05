La meridiana al parco delle Valli

Sabato 7 maggio 2022 l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS in collaborazione con Accademia delle Stelle, hanno organizzato un evento gratuito per scoprire il significato e la realizzazione di una meridiana.

L’iniziativa, gratuita ed aperta a tutti, vuole far scoprire come da un troncone di un albero abbattuto si può realizzare una meridiana, tecnica usata nell’antichità per rilevare l’ora.

Come riportato nel sito dell’associazione, qui http://concadororoma.blogspot.com/2022/04/evento-gratuito-la-meridiana-al-parco.html l’evento sarà di attività pratica e conoscenza sulla meridiana.

Appuntamento questo sabato alle ore 11.00 al parco delle Valli, all’entrata di via Val D’Ala 19.