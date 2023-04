“La mia Roma a piedi” di Vincenzo Luciani al Museo Nena

Martedì 18 aprile 2023 alle 18,30 presso Fidia – Museo Nena in via E. D’Onofrio 35 a Colli Aniene presentazione del libro di Vincenzo Luciani “La mia Roma a piedi” Moderatore Francesco Sirleto.

Ingresso libero e gratuito

Prenotazioni c/o luigimatteo@yahoo.it

IL LIBRO

Nota dell’autore.

Questo “diario di viaggio” nella Capitale, in una città che ne ingloba altre cento, che non finisce mai, è la cronaca di due anni di camminate: dal 3 gennaio 2020 al 13 febbraio 2022. In effetti esse sono iniziate nel 2017, da quando per ragioni di salute non posso più correre le maratone e le ultra maratone, ma non ne avevo mai scritto in modo sistematico. Non è, e non voleva essere, un diario delle giornate della pandemia, anche se il Covid è ben presente nelle mie cronache. È, invece, un racconto delle emozioni suscitate dai luoghi attraversati e ammirati, dalle persone incontrate, ma anche delle arrabbiature e denunce per le brutture in cui sono “inciampato”. Sono riflessioni fatte durante il cammino, attraverso le immagini, o meglio tante foto (nel libro pubblicate solo in parte, le altre sono sulla mia pagina Facebook). Foto che ho utilizzato come “appunti di viaggio”.

L’AUTORE

VINCENZO LUCIANI emigrato giovanissimo in Umbria, poi a Torino dove si impegna nel giornalismo e nel sociale e dal 1971 al 1975 ricopre la carica di consigliere comunale. Nel 1975 si trasferisce a Roma, dove svolge diverse attività (giornalista, editore, poeta, promotore ed animatore culturale, sociale e sportivo). Dirige il mensile “Abitare A” da lui fondato nel 1987 e la rivista trimestrale di poesia “Periferie”.

È del 1985 il suo primo libro di poesie in lingua Il paese e Torino (Roma, Salemi Editore). Con le Edizioni Cofine di Roma ha pubblicato: Vocabolario ischitellano (1994); Ischitella. Guida storica, proverbi, detti, filastrocche, indovinelli e soprannomi (1995); I frutte cirve. Poesie in dialetto garganico di Ischitella, FG (1996); Poesie e canzoni ischitellane (1996); Frutte cirve e ammature. Poesie dialettali (2001); Il grano-il pane-la cruedda (2002); Tor Tre Teste ed altre poesie:1968-2005. Raccolta di poesie in lingua e in dialetto (2005); La cruedda. Poesie in dialetto (2012); Straloche/Traslochi (2017); Vanzature/Avanzi (2020). Dal 2005 al 2012 ha condotto, in prima persona o con l’aiuto di collaboratori, ricerche sui dialetti del Lazio, i cui risultati sono poi confluiti in 8 volumi. Nel 2020 Edizioni Cofine ha pubblicato Vincenzo Luciani, poeta editore, di Loretta Peticca, Maurizio Rossi, Ombretta Ciurnelli, Rosangela Zoppi e Anna Maria Curci.

IL MODERATORE

Francesco Sirleto, giornalista, autore di numerosi libri. Già consigliere municipale dell’ex VI Municipio. Ha organizzato mostre su Pasolini nel Centenario. Collabora da molti anni con Abitare A ed ha un passato anche da atleta e camminatore. Per circa 40 anni (dei quali 31 nel liceo Benedetto da Norcia) professore di storia e di filosofia. Si è occupato di storia locale e dei movimenti per i diritti alla casa e ai servizi sociali. Tra le sue pubblicazioni: Le lotte per il diritto alla casa a Roma (1998), La storia e le memorie (2002), Quadraro, una storia esemplare (2005). Ha tradotto dal tedesco, con P. S. Neri, il manuale di Patrologia di Hubertus Drobner (1998). Ha collaborato al Catalogo della mostra fotografica di Rodrigo Pais Abitare a Roma in periferia (2016). Nel 2020 per Edizioni Cofine ha pubblicato Il piacere dei testi, prefazione di Roberto Gramiccia.

“Ciceroni al museo”

Al termine della presentazione si potrà visitare il Museo Nena accompagnati dai giovani delle classi 3 e 4 D del Liceo Artistico Enzo Rossi che faranno da guida ai visitatori nell’ambito del progetto PCTO ex alternanza Scuola-Lavoro.