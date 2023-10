Nel pomeriggio del 16 ottobre 2023 si è tenuta a Casa Crocco, a Ponte di Nona la prima festa dei cohousing di Roma Capitale, dal titolo “Tanti cuori e una capanna”.

E’ stato “un pomeriggio di festa animato da stornelli romani, aperto al quartiere e ai vicini di casa per raccontare come concretamente vivere insieme si può e si sta anche meglio” ha raccontato l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari.

Cosa sono i cohousing

Sono cinque i cohousing attivi a Roma, cioè appartamenti in cui vivono piccoli gruppi di anziani con il supporto di personale qualificato.

“Non è solo una valida risposta alloggiativa – spiega Funari – ma una scelta di vita per tanti anziani che decidono di convivere con altre persone.

I cohousing rappresentano cosi anche una prospettiva concreta contro la solitudine per una vita da trascorrere in famiglia.

Con i fondi del Pnrr saremo in grado di finanziare altri progetti e di valorizzare ancora di più la realtà dei cohousing.