Il 15 maggio 2024 si è svolta la prima giornata municipale del baratto, riciclo e riuso a Villa De Sanctis, coinvolgendo le comunità educanti del territorio.

È stata la prima iniziativa su Roma con queste modalità.

Hanno aderito al progetto dal nome “Nulla è nullo” le scuole: IC Simonetta Salacone -IC Alberto Manzi – IC Olcese – IC Anagni – IC Sesami con la partecipazione di circa 230 bambini.

Ciascun bambino ha portato un oggetto e lo ha barattato con altri, secondo il concetto che quello che ha fatto felice me voglio condividerlo con te.

Sul prato del Parco e con l’erba tagliata di fresco hanno allestito e fatto un laboratorio green con materiale fornito dall’associazione San Francesco Onlus: i bambini hanno anche piantato dei semi che potranno così poter vedere crescere. Sono stati fatti dei laboratori dove sono stati lavorati elementi come il cartone, il vetro, le stoffe.

Terminata la parte dedicata all’attività di laboratorio alcune classi si sono esibite in canti e realizzato piacevoli coreografie.

Insomma è stata davvero una giornata particolare che sarà sicuramente da perfezionare in tante sue sfaccettature, ma, come detto, è stata la prima esperienza ma l’interessamento e la partecipazione dei giovanissimi pionieri ha reso di certo orgogliosi chi nelle commissioni scuola e ambiente ha lavorato per la riuscita dell’iniziativa.

Un grazie va agli insegnanti delle scuole che hanno partecipato alla 1a giornata del baratto non dimenticando i bambini per l’euforia, la partecipazione e la leggerezza con cui hanno partecipato.

Un invito all’edizione del 2025 è già partito dal Municipio V.

