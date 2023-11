La Rassegna Corale del Municipio V a S. Maria Madre Misericordiosa

L’evento patrocinato dal Municipio Roma V si è svolto il pomeriggio dell’11 novembre 2023 presso il teatro della Parrocchia S. Maria Madre Misericordiosa, via dei Gordiani 365, con il Coro Centonote diretto dal M. Rino Andolfi e il Coro Sacro Cuore & Friends diretto dal M. Silvana Polimena.

L’obiettivo di questa rassegna è quello di dar vita ad una manifestazione che diventi un appuntamento fisso per gli abitanti del V Municipio, che rappresenti momenti di aggregazione e offra l’opportunità di conoscere meglio il proprio territorio attraverso iniziative aperte ad ogni fascia di età, mettendo contemporaneamente in evidenza il costante impegno e l’attenzione che piccole realtà locali come le associazioni culturali pongono nell’ideare e promuovere attività al totale servizio della comunità.

Per l’evento dell’11 novembre, programmato quando già l’atmosfera è quella del Santo Natale, il richiamo delle persone era scontato. Infatti il Teatro della Parrocchia messo a disposizione dal Parroco Don Sayu era strapieno, di residenti e Autorità.

La serata è iniziata con il Coro Centonote con il canto We Will Rock You (Queen), mentre il Coro Sacro Cuore & Friends ha eseguito il Canto Hallelujah Cohe (vers. Italiana).

L’Associazione Culturale “Centonote” è attiva fin dal 1999, è composta da circa 40 coristi. Il nome dell’Associazione deriva storicamente dalla localizzazione della sede delle prove Musicali presso la Chiesa della Sacra Famiglia di Nazareth in piazza della Gardenie nel quartiere di Centocelle . Il Coro è diretto dal maestro Rino Andolfi, mentre la vocal coach è Clara Trucchi.

“Coro Sacro Cuore e Friends” nasce nel 1998 da un’idea della Direzione di una scuola del quartiere Prenestino Labicano, la Scuola Sacro Cuore, di coinvolgere anche i genitori in un’attività creativa e solidale come quella del canto corale, impegnandoli nell’animazione di liturgie e feste, sotto la direzione della Maestra Silvana Polimena. La passione per il canto polifonico ha fatto sì che il gruppo si allargasse, nel corso del tempo, anche a persone esterne alla scuola (i Friends), iniziando un’intensa attività presso pensionati, RSA, parrocchie, con lo scopo di portare attimi di gioia e spensieratezza in contesti di vita a volte difficili, tramite la musica.

La Prima Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, è un’iniziativa finanziata dal V Municipio e organizzata dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS nelle persone di Palmira Pasqualini e Maria Mimmo, con la direzione artistica del Maestro Roberto Boarini, la collaborazione dei Cori del V Municipio Accordi e Note, Centonote, Naima, Quadracoro, Sacro Cuore & Friends ed il supporto del Centro Culturale Lepetit.

La Rassegna si compone di sei concerti ad ingresso gratuito, tra il 14 ottobre ed il 25 novembre, in varie sedi dislocate nel territorio del V Municipio, in cui si alterneranno i cori organizzatori con un repertorio diverso per ogni serata.

Gli appuntamenti della Rassegna: 14 ottobre Teatro Biblioteca Quarticciolo – Coro Accordi e Note, Coro Naima, Coro Virgo Fidelis, 28 ottobre Teatro San Giustino – Coro Naima, Coro Centonote. E quello dell’11 novembre nel Teatro della Parrocchia S. Maria Madre Misericordiosa – Coro Centonote, Coro Sacro Cuore & Friend sono quelli già conclusi.

“I Concerti in programma sono: Il 18 novembre Sala della Parrocchia San Giuseppe Cafasso – Quadracoro, Coro Accordi e Note; il 19 novembre Teatro della Parrocchia S. Maria Madre Misericordiosa – Coro Sacro Cuore & Friends, Quadracoro; il 25 novembre Sala Giovanni Paolo II – Serata finale con tutti i cori. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.30

Tutti i Concerti sono ad ingresso libero.