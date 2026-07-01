La rivoluzione dei bus a chiamata: ClicBus si espande in altre sette periferie di Roma

Il trasporto pubblico romano tenta la carta della flessibilità per scardinare l’isolamento delle periferie più profonde.

Dopo i positivi riscontri della sperimentazione pilota a Massimina, da luglio ClicBus – il servizio di minibus a chiamata progettato da Roma Capitale e Atac – amplia radicalmente il proprio raggio d’azione.

Il servizio verrà attivato in altre sette zone critiche della città, dove la bassa densità abitativa e le strade strette rendono inefficienti o troppo diradati i tradizionali autobus di linea.

L’espansione avverrà in due tranche successive:

Dal 6 luglio: Il servizio debutterà nei quadranti di Pian del Casale-Santa Palomba-Falcognana, Cerquette, Trigoria e Castello della Cecchignola-Fonte Meravigliosa.

Dal 13 luglio: Sarà la volta di Valle Borghesiana-Lago Regillo, Cinquina-Casal Monastero e Corcolle-San Vittorino.

Come funziona: addio fermate fisse, il percorso lo fa l’utente

Il principio di ClicBus rivoluziona il concetto stesso di trasporto pubblico: non esistono orari rigidi né percorsi prestabiliti.

I minibus – navette da otto posti ciascuna, tutte dotate di pedana e attrezzate per il trasporto di persone in carrozzina – si muovono esclusivamente su richiesta.

Il software di Atac riceve le prenotazioni e calcola in tempo reale l’itinerario più intelligente per raccogliere i passeggeri e accompagnarli verso i principali nodi di scambio: stazioni ferroviarie, fermate della metropolitana, capolinea dei tram, ma anche ospedali, uffici pubblici e scuole del distretto.

«Abbiamo disegnato un servizio su misura per i quartieri storicamente più penalizzati», spiega l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. «I cittadini non dovranno più attendere alle fermate sperando nel passaggio della linea, ma potranno ordinare il bus per farsi portare alla metro più vicina. È un modo smart e vicino alle reali esigenze delle persone».

Guida alla prenotazione: app, web e telefono

Per salire a bordo è obbligatorio aver prenotato la corsa (non è possibile fare un cenno al volo all’autista lungo la strada).

La prenotazione può essere effettuata da un massimo di 7 giorni prima fino a 30 minuti prima dell’orario di partenza desiderato, attraverso tre canali:

L’App ClicBus: Disponibile per smartphone, permette di tracciare il mezzo, calcolare i tempi di attesa e salvare gli indirizzi preferiti.

La Web App: Accessibile direttamente dal portale ufficiale di Atac.

Il call center: Chiamando lo 06 4695 4444 (attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 19:00).

Prezzi e biglietti: validi gli abbonamenti Metrebus

Sul fronte tariffario ClicBus non prevede alcun sovrapprezzo, integrandosi perfettamente nel sistema regionale Metrebus Roma. Per viaggiare sono validi i normali biglietti cartacei (Bit da 1,50 euro) e tutti gli abbonamenti mensili o annuali attivi.

Per chi sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, è utilizzabile il sistema Tap&Go: basta avvicinare alla validatrice di bordo la propria carta di credito, di debito o lo smartphone abilitato al pagamento contactless.

L’azienda fa sapere che non è in alcun modo possibile pagare in contanti né acquistare il biglietto direttamente dal conducente.

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