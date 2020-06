La Roma 7 riparte dalle sue sicurezze. Claudio Morelli confermato in posto 4! 

La prossima stagione rappresenterà per il nostro capitano il 21° anno consecutivo all’interno della nostra associazione. Figlio d’arte, dopo aver trionfato e ottenuto numerosi successi nei campionati giovanili, è approdato velocemente in prima squadra ed ha condotto la Roma 7 verso tante vittorie e promozioni.

“Rappresentare la Roma 7 – ha dichiarato Claudio Morelli – in giro per il centro Italia è sempre stato un vanto ed un orgoglio personale immenso. Mi sento alla guida di un gruppo di ragazzi pronto a lottare su ogni pallone: è da maggio che vedo fiamme negli occhi di molti, pronti a tornare in campo per dimostrare di che pasta sono fatti. Quest’anno punteremo ancora più alto, abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Mi aspetto di vedere 14 ragazzi che si immolano per ogni pallone. Abbiamo sistemato i nostri tasselli che sono stati deficitari lo scarso anno, attraverso innesti ed acquisti. Siamo pronti a grandi cose!”

G. M.