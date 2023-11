La Rustica, la Polizia di Roma Capitale sequestra area di 5.000 mq

Sequestrata dagli agenti del NAD ( Nucleo Ambiente e Decoro) un’ area di circa 5 mila mq sottoposta a vincolo ambientale in zona “La Rustica”.

Nel terreno, adibito a discarica di materiale derivante da lavori edili, sono stati rinvenuti rifiuti speciali per un volume pari a 20.000 metri cubi. Per tale attività sono state denunciate alla Procura della Repubblica 4 persone che, a vario titolo, hanno partecipato in concorso a tale attività illecita di trasporto, gestione e smaltimento di rifiuti speciali.

Sul terreno sono stati rilevati alcuni manufatti edili, tuttora al vaglio degli agenti del V Gruppo Casilino per le verifiche del caso.