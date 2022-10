La scuola Sibilla Aleramo ora è cardioprotetta

“Oggi 20 ottobre 2022 abbiamo donato l’ennesimo defibrillatore e finanziato i corsi per la formazione all’utilizzo del DAE.

Un grazie di cuore agli alunni per la loro fantastica rappresentazione, oltre che alle insegnanti coordinate dalla straordinaria Rita Cadeddu.

Come hanno detto anche oggi nel servizio televisivo del Tg1 delle 13.30, le manovre BLS-D con l’utilizzo del defibrillatore salvano vite umane e noi di Planet Solidarietà – APS lo stiamo facendo da più di 15 anni.

E, dopo la mia delibera n. 120 del 2018 approvata all’unanimità in Campidoglio, sono orgoglioso di aver fatto inserire il tema delle “città cardioprotette in tutta Italia” nel programma del prossimo governo a guida Giorgia Meloni”.

Così Francesco Figliomeni di Planet Solidarietà in un suo post sul suo profilo facebook.