La Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni annuncia una nuova iniziativa sulla sicurezza dei bambini: “Una grande ed utile iniziativa per la sicurezza di tutte le famiglie e dei bambini del IV Municipio organizzati dal IV Municipio e dalla ditta di ristorazione Elior sulla Disostruzione Pediatrica.

“La sicurezza dei bambini in poche mosse” consiste in una serie di incontri presso alcune scuole dell’infanzia del Municipio IV rivolti alle insegnanti, alle educatrici e alle famiglie interessate.

Ciascuna giornata di corso potrà ospitare 36 persone e verranno affrontati i temi di: prevenzione e sicurezza a nanna, a scuola, a casa e in auto; la chiamata di emergenza; le manovre di disostruzione.

Ho voluto fortemente che ci fossero più iniziative su tutto il territorio, cercate quindi il giorno e le date per vedere quella che interessa e quale è il proprio ambito di riferimento.

Si riprende dal 27 Maggio alla scuola di infanzia Grotta di Gregna.”

Evitare gli incidenti è bene, ma è ancora meglio saper intervenire nel modo giusto. Il corso nasce dall’esigenza di divulgare metodologie di prevenzione e pronto intervento per tutti i rischi di incidenti che possono verificarsi in una scuola con un’utenza di diversa età. In seguito alla prova pratica su manichini ad alta qualità, i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione e un volantino con indicate le manovre di disostruzione. Il corso è rivolto a tutte le educatrici e gli educatori dei nidi e agli insegnanti delle scuole materne del Municipio IV di Roma.

