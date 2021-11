La sorpresa e la chiave

Ieri 24 novembre 2021 mia moglie, che anche dopo la pensione continua a stare accanto a tanti giovani di Tor Tre Teste, talvolta con me, per crescere, imparare la solidarietà e la cittadinanza attiva, si trovava nelle vicinanze della bellissima struttura Punto Luce di Save the Children Italia-Onlus di Torre Maura in Via Walter Tobagi, 150.

Ad un tratto ha incontrato tanti Vigili Urbani (una fortuna trovarne uno ogni trenta giorni, da noi), poi Pantere della Polizia e poi CC.

I bambini ed i ragazzi erano contenti, applaudivano, si vedeva che erano molto felici e soddisfatti, al centro del mondo, invece che nella periferia più lontana dal Campidoglio.

E ci credo: stavano parlando con Mario Draghi, il più inavvicinabile dei Presidenti del Consiglio, il più freddo e bravo, il più efficiente e perentorio dei decisori! Era lì, in viale Walter Tobagi, a parlare affabilmente con i ragazzi, di sport, di sciocchezze, di gambe non adatte al basket, di prati, ma soprattutto di anni giovanili, di speranza, di voglia di cambiare anche le periferie che non vanno abbandonate.

Mia moglie mi ha riferito che se ne è andato quasi a malincuore, dicendo “A rivederci al più presto…” quasi volesse dire: “E’ meglio stare qui che a Palazzo Chigi, a sentire tutti quei lamenti…”.

Poi mia moglie ironicamente ha aggiunto: “Credo che oggi si sia fatta fare alla vicina Ferramenta la chiave per entrare al Colle…”