Si chiama Julia la nuova guida turistica virtuale di Roma Capitale basata sull’intelligenza artificiale e realizzata in collaborazione con Microsoft/OpenAI.

La collaborazione è stata annunciata durante la tappa italiana dell’AI Tour di Microsoft condotto dall’AD di Microsoft, Satya Nadella, e che ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri.

Per l’occasione, nel Salone delle Fontane all’Eur, è stato proiettato un video sull’utilizzo della guida vituale. GUARDA IL VIDEO .

Julia nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili le informazioni turistiche, ottimizzare i flussi di visitatori e valorizzare destinazioni meno note, senza affidarsi ai grandi player globali digitali dell’informazione.

Il tutto migliorando l’esperienza complessiva di un’offerta turistica, culturale e commerciale unica nel suo genere.

Julia raccoglierà ed elaborerà una vasta gamma di dati forniti direttamente dagli operatori locali e da fonti esterne accreditate, rendendoli disponibili al pubblico attraverso canali digitali come WhatsApp e altri servizi di messaggistica.

Grazie alla capacità di comprendere il linguaggio naturale e alla sua natura multilingue, Julia fornirà all’utente risposte precise e personalizzate, rendendosi facilmente fruibile per ogni turista.

Sia cittadini che turisti potranno interagire con Julia per ricevere aggiornamenti su trasporti, itinerari, monumenti, musei ed eventi, oltre a suggerimenti su strutture ricettive e ristoranti tipici, con la garanzia di offrire sempre soluzioni originali e fuori dai classici itinerari turistici.

“Siamo tra i primi nel mondo a mettere a disposizione di milioni di cittadini e di turisti uno strumento con caratteristiche tanto innovative – spiega il sindaco Roberto Gualtieri – Julia è una guida virtuale affidabile, completa di tutte le informazioni utili per muoversi, conoscere e gustare fino in fondo e in modo creativo questo patrimonio immenso.

Grazie a Microsoft/OpenAI portiamo l’intelligenza artificiale sul telefono di chiunque intenda vivere una esperienza davvero ricca e personalizzata. Perché Roma si sta trasformando, sta costruendo infrastrutture e potenziando i propri servizi grazie ad una mole di investimenti che non ha precedenti. Non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione”.

“Abbiamo disegnato un Assistente virtuale di nuova concezione: semplice, aperto, vivo, aggiornato in tempo reale per offrire ai nostri ospiti l’infinita ricchezza di Roma in una mano.

Diamo così la possibilità a ognuno di avere la Roma che desidera, quella immaginata e, soprattutto, quella ancora da scoprire.” ha dichiarato Antonio Preiti, AD della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners.

