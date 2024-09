Paddington arriva a CinecittàDue e insegna l’inglese ai bambini

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 si terrà presso il Centro Commerciale CinecittàDue un appuntamento “The adventures of Paddington”.

English Lab

Dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sia di sabato che di domenica, sono stati organizzati dei laboratori di inglese (English Lab) gratuiti per i bambini.

È una novità nel mondo dell’edutainment: Laboratori didattici in lingua con attività ludiche e di apprendimento interattivo.

Sono realizzati in collaborazione con insegnanti madrelingua rappresentanti istituzioni internazionali leader nell’insegnamento dell’inglese ai bambini di tutte le età.

Le lezioni saranno personalizzate in relazione all’età dei bambini.

Quindi una metodologia didattica innovativa e di formazione specialistica.

Le attività in lingua

Travel to England: i bambini sono introdotti alla lingua immaginando un viaggio in Inghilterra.

Lettura Animata: un’avventura di Paddington da leggere in inglese tutti insieme

Flash Card Game: giochi con le flash card per introdurre personaggi e vocaboli

Do Some Action: run, clap, jump, walk with eyes closed, twirl, hop… (Fai un po’ di azione: corri, battiti, salta, cammina con gli occhi chiusi, gira, salta…)

Paddington Memory Games: gioco del memory con le carte maxi di Paddington

Treasure Hunt: caccia al tesoro per ricercare gli oggetti tipici di Paddington

Meet & Greet con Paddington

Alle ore 15:30 16:30 17:30 e alle 18:30, sia del sabato che della domenica, Meet & Greet con Paddington che interagirà con i bambini.

Vieni a conoscere Paddington, l’orsetto che si mette sempre nei guai.

Durante le uscite di 25 minuti ciascuna Paddington sarà a disposizione per scattare foto ricordo con tutti i bambini.

Paddington

Per chi non lo conoscesse già Paddington è un personaggio della letteratura inglese, apparso per la prima volta il 13 ottobre 1958, creato da Michael Bond, con le illustrazioni di Peggy Fortnum.

L’orso con il suo vecchio cappello, la sua valigia ammaccata e il panino con la marmellata, è diventato un’icona della letteratura per bambini di tutto il mondo.

Su di lui sono state prodotte 2 serie televisive, 2 film sul grande schermo e 30 milioni di libri venduti (tradotto in 30 lingue).

Centro Commerciale CinecittàDue

Storico centro commerciale della Capitale in una cornice elegante e raffinata, con marchi unici e tanti servizi nel cuore della città facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

Come arrivare a CinecittàDue

MEZZI PUBBLICI

Bus: Linee 451, 502, 503, 558, 559, 590, 213, 520, 548, 557, 789, C11. (per maggiori info atac.roma.it)

Metro: Fermata Metro A Cinecittà o Subaugusta

IN AUTO

Dal GRA: uscita 21 Tuscolana, immediatamente dopo gli studi di Cinecittà.

Dal centro di Roma: da Piazza San Giovanni proseguire per la Via Appia e Via Tuscolana.

PARCHEGGIO

Oltre 1.000 posti auto, le prime due ore di sosta sono gratuite.

INFORMAZIONI

06 7220902 – https://www.cinecittadue.com/

