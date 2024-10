Francesco Paolo Bruni ha compiuto 100 anni

Al Centro Anziani Portonaccio in via Filippo Meda 147 domenica 29 settembre 2024 si è tenuta la festa per i 100 anni di Francesco Paolo Bruni, ed è stato “coinvolgente vedere l’emozione e la vitalità di Francesco” ha dichiarato il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙