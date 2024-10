Colpo di fortuna all’Esquilino: vincita da 170mila euro al SuperEnalotto

Giovedì 3 ottobre, un’onda di fortuna ha colpito la Capitale, regalando a un fortunato giocatore una vincita da sogno che supera i 170mila euro al SuperEnalotto. La vincita, che ha lasciato tutti a bocca aperta, è stata registrata nel vivace quartiere Esquilino, noto per la sua atmosfera vibrante e multiculturale.

La schedina fortunata è stata giocata presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Gioberti, 89, un locale che si è trasformato in un piccolo angolo di gioia per il suo cliente.

Il fortunato giocatore ha centrato un “punto 5” del valore esatto di 174.413,84 euro, un premio che sicuramente cambierà la sua vita. La combinazione vincente che ha reso possibile questa incredibile vincita è stata: 26 – 27 – 40 – 51 – 67 – 86, con Jolly 4 e Superstar 82.

Ma le emozioni non si fermano qui! Con il concorso di venerdì 4 ottobre, i giocatori avranno la possibilità di tentare la fortuna con un Jackpot stellare di ben 84,2 milioni di euro. Un’opportunità imperdibile per chi sogna di trasformare la propria vita con una sola giocata.

