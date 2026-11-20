C’è un modo di vivere il territorio che non si limita a osservare ciò che non funziona, ma sceglie di esserci, ascoltare e costruire insieme. Quando mi sono avvicinato al comitato Centocelle Storica, è stata proprio questa energia a colpirmi fin dal primo momento: la sensazione di entrare in uno spazio vivo, fatto di persone che da quindici anni portano avanti con costanza proposte concrete per migliorare la qualità della vita del quartiere.

Ascoltando i racconti di chi questo percorso lo ha costruito passo dopo passo, si scopre una storia che affonda le radici ancora più indietro, circa venti o venticinque anni fa, quando Bruno Petrucci riunì per la prima volta i cittadini per dare voce alle esigenze del primo insediamento del quartiere.

Con il suo successivo ingresso in politica, il gruppo seppe riorganizzarsi attorno alla presidenza di Silvio Bruno, allargando i propri orizzonti e scegliendo il nome Centocelle Storica per abbracciare l’intero quadrante.

Quello che ho trovato entrando in questa realtà è una casa comune autenticamente apartitica, dove convivono sensibilità diverse ma unite da un unico orizzonte: il bene del quartiere. Qui ogni pensiero viene accolto e ascoltato, perché ciò che conta davvero è sedersi intorno a un tavolo, parlare, confrontarsi e trovare soluzioni.

Il filo conduttore che tiene insieme tutto questo lavoro lo si capisce subito nelle loro parole: “cerchiamo di fare proposte organiche fattibili, non solo lamentele”. Negli anni questo impegno si è tradotto in battaglie tangibili per l’ambiente e la piantumazione degli alberi, per la cura dei marciapiedi e per una viabilità più umana — dai sensi unici agli attraversamenti rialzati, fino a percorsi più sicuri e vivibili tra casa e auto — sempre cercando un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni.

È dentro questo percorso che oggi ho scelto di mettermi in gioco in prima persona. Insieme al Comitato e a due genitori dell’istituto, Francesco e Caterina, stiamo raccogliendo le firme per la riapertura dell’area verde “Marco Dominici” in Piazza delle Giunchiglie, proprio di fronte al plesso scolastico Fausto Cecconi.

Chiunque passi davanti a quella piazza negli orari di ingresso e uscita da scuola sa bene quanto quel parco manchi al quartiere. Non è soltanto un’area verde chiusa, ma un pezzo fondamentale della quotidianità del quartiere: un luogo di socialità, integrazione, gioco in sicurezza per i bambini e incontro per le famiglie e gli anziani.

La nostra raccolta firme civica non nasce contro qualcuno, ma in un autentico spirito di cooperazione con l’Amministrazione: pur accogliendo con favore la programmazione degli interventi di riqualificazione e ripristino già prevista dal Municipio V, vogliamo far sentire con chiarezza quanto questo spazio sia atteso e necessario, sollecitando un’accelerazione dell’iter procedurale e un anticipo dei tempi di cantierizzazione.

Per sostenere questa battaglia condivisa è possibile recarsi ad apporre la propria firma presso il comitato Centocelle Storica il mercoledì alle 17:30, oppure passare nelle Farmacie Eletti, Delle Acacie, Sangregorio, Tor De Schiavi e al Caf / Centro servizi di via delle Gardenie 67.

Unire le forze tra cittadini, genitori e comitato significa offrire alle istituzioni uno strumento chiaro di partecipazione e vicinanza civica, nella piena fiducia che il Presidente Caliste e gli uffici competenti del Municipio V sappiano cogliere questa spinta positiva per restituire al più presto al quartiere un presidio urbano sicuro, decoroso e pienamente fruibile da tutti.

Perché un parco riaperto non restituisce soltanto metri quadri di verde al quartiere, ma ridà respiro alla comunità che lo abita: e oggi, quel respiro passa dalla firma di ognuno di noi.

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