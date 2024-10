Scopri la funzione di lettura ad alta voce: il modo più semplice per leggere i nostri articoli dal tuo smartphone

Sei mai stato impegnato a fare le faccende domestiche o in viaggio, e hai trovato scomodo leggere sullo schermo del tuo smartphone? Esiste una soluzione che potrebbe rendere più facile seguire le notizie e gli articoli di Abitare a Roma, anche quando i tuoi occhi o le mani sono occupati.

Molti browser per smartphone, inclusi Google Chrome, Microsoft Edge e Safari, offrono una funzione molto utile: la lettura ad alta voce delle pagine web.

Cos’è la funzione di lettura ad alta voce?

La funzione di lettura ad alta voce consente al tuo smartphone di leggere il testo di una pagina web per te. Questo significa che, mentre ti occupi di altre attività, come cucinare, fare le pulizie o anche camminare, puoi continuare a restare aggiornato sulle ultime notizie o approfondimenti di Abitare a Roma, senza dover fissare lo schermo. Un’opzione perfetta anche per chi vuole riposare la vista o trova faticoso leggere lunghi testi su un piccolo schermo.

Come attivarla sul tuo smartphone?

Ecco una rapida guida per attivare questa funzione sui principali browser che usi da mobile:

Google Chrome (Android e iOS)

Apri l’articolo che vuoi ascoltare, poi clicca sui tre puntini in alto a destra per aprire il menu e seleziona “Ascolta questa pagina”. Il tuo smartphone inizierà a leggere il testo ad alta voce.

Safari (iOS)

Se stai leggendo il nostro sito su un iPhone, puoi attivare la modalità Reader e poi usare VoiceOver (l’assistente vocale integrato di iOS). Vai su “Impostazioni” > “Accessibilità” > “VoiceOver” e attivalo. Una volta attivo, scorri con due dita dal basso verso l’alto per far leggere il contenuto della pagina.

Microsoft Edge (Android e iOS)

Su Edge, la funzione “Leggi ad alta voce” è facilmente accessibile. Apri l’articolo che ti interessa, clicca sui tre puntini in basso a destra e seleziona “Leggi ad alta voce”. Anche qui, il browser inizierà a leggerti l’articolo.

Quando e perché usare la lettura ad alta voce?

Ci sono tanti momenti in cui questa funzione può esserti davvero utile:

Durante le faccende domestiche: Vuoi rimanere aggiornato mentre lavi i piatti o pieghi il bucato? Lascia che il tuo telefono ti legga l’articolo.

In viaggio: Se sei su un treno o in autobus e la lettura sul piccolo schermo ti affatica gli occhi, ascoltare l’articolo può essere un’alternativa più rilassante.

Quando hai bisogno di riposare gli occhi: Stare davanti agli schermi per lunghi periodi può stancare la vista. La lettura vocale ti permette di fare una pausa visiva, continuando a seguire le notizie.

Se preferisci ascoltare: Alcuni di noi semplicemente trovano più piacevole ascoltare che leggere. Grazie alla lettura ad alta voce, puoi trattare gli articoli come se fossero podcast o audiolibri.

Un’esperienza più inclusiva:

Questa funzione è anche un grande aiuto per chi ha difficoltà visive o preferisce modalità di accesso alternative ai contenuti online. Con pochi tocchi, puoi trasformare il nostro giornale online in una fonte d’informazione accessibile per tutti.

Fai una prova:

La prossima volta che visiti Abitare a Roma dal tuo smartphone, prova la funzione di lettura ad alta voce! Se stai leggendo questo articolo dal tuo telefonino apri un altro articolo e fai subito una prova. Che tu stia svolgendo altre attività o semplicemente voglia una pausa dallo schermo, questa funzionalità ti consente di rimanere informato e connesso in modo pratico e versatile.

Non perderti neanche un articolo, e lasciati guidare dalla nostra voce, ovunque tu sia!

