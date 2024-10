Sacco e Vanzetti, le ceneri dell’odio

Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 17,30 in Sala Italia nella sede dell’Unar, in via Aldrovandi 16, in collaborazione di Associazione Pugliese di Roma e Associazione dei Piemontesi, si terrà un evento articolato e suggestivo su due personaggi, uno di origine pugliese (Nicola Sacco) e l’altro di origine piemontese (Bartolomeo Vanzetti), che hanno scritto una pagina importante della nostra Storia.

Vista l’affluenza prevista, si prega di segnalare sui numeri riportati in locandina, la presenza, riportando i nominativi anche di vostri amici nell’eventualità che vi accompagnassero.

