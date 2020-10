Labaro – Drive In Covid 19. Da sabato 10 ottobre 2020 attivo il nuovo Punto

“Come anticipato nei giorni scorsi – comunica il Presidente del Municipio Roma XV Stefano Simonelli – al fine di mitigare l’impatto del cospicuo afflusso di veicoli diretti al Drive In COVID 19 sito in via San Daniele del Friuli, si è individuata un’area, limitrofa ma meno antropizzata, dove decentrare il punto di attesa dei veicoli.

Da ieri mattina imprese incaricate dal Municipio XV stanno provvedendo ad apporre new jersey in plastica e recinzioni in metallo nonché la segnaletica orizzontale (di colore giallo) e verticale utile a definire l’area di attesa dei veicoli e il relativo percorso che dovranno seguire i cittadini.

Detto percorso, che interessa i due parcheggi in Viale Gemona del Friuli adiacenti il Parco Marta Russo e parte del viale medesimo, inizia circa 20 metri dopo la prima fermata del trasporto pubblico successiva l’incrocio con Via Monti della Valchetta (direzione via Magnano in Riviera) per poi finire all’uscita del secondo parcheggio adiacente il Parco Marta Russo.

Sul tratto interessato di Viale Gemona del Friuli è stato istituito il limite di 30 km orari, anche per il sollevamento di alcuni tratti della sede stradale a causa delle radici.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, che insieme alla ASL Roma 1 gestisce il Drive In di Labaro, entro oggi 09 ottobre posizionerà n. 2 bagni chimici a parcheggio più una postazione temporanea coperta per il personale di vigilanza che gestirà, insieme ad altri colleghi operativi presso la postazione Drive In, il flusso dei veicoli dall’area di attesa al Driver In stesso.

L’area di attesa ed il relativo percorso saranno pronti entro oggi 09 ottobre pertanto DALLA MATTINA DI SABATO 10 OTTOBRE 2020 TUTTI I VEICOLI DIRETTI AL DRIVE IN COVID 19 DI LABARO NON DOVRANNO PIU’ RECARSI DIRETTAMENTE ALLA POSTAZIONE DRIVE IN MA DOVRANNO PRIMA RAGGIUNGERE L’AREA DI ATTESA POSTA SU VIALE GEMONA DEL FRIULI, SEGUENDO IL RELATIVO PERCORSO.

Sarà il personale di vigilanza che, come sopra riportato, provvederà a gestire il flusso (cadenza e numerosità) dei veicoli dall’area di attesa alla postazione Drive In*.

I veicoli che si presenteranno direttamente alla postazione Drive In senza passare dall’area di attesa, saranno invitati a raggiungere la predetta area.

Sempre da domani sabato 10 ottobre il Comandante Ugo Esposito ha disposto la presenza in loco di personale del XV Gruppo Cassia di Polizia Locale.

Si coglie l’occasione per segnalare che presso l’Ospedale Sant’Andrea è operativo (lun.-sab. ore 10-12 e ore 16-18, dom. ore 10-13) un nuovo Drive In pediatrico (0-16 anni) con accesso su prenotazione (tel. 06.33778787 operativo lun.-ven. ore 08-18, sab. ore 08-13).”