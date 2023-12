L’accensione dell’albero di Natale a Colli Aniene

L’Associazione l’Anfiteatro, tramite il suo presidente Maurizio Puggioni, come ogni anno, ha voluto farne dono al quartiere. Sabato 9 Dicembre 2023 alle 16,00 in Via Meuccio Ruini, davanti al Centro Anziani, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale con la benedizione del parroco Don Giulio e del viceparroco Don Paolo della parrocchia Santa Bernadette Soubirous.

Sono invitati tutti i soci sostenitori del progetto “Cura del Verde”, i cittadini e le associazioni del quartiere.

Seguirà un bel brindisi con gli intervenuti.

Nella foto qui sotto l’Albero con tutte le coccarde delle Associazioni.