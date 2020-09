Laghetto di Mistica: stato di criticità delle acque

Stamattina 20 settembre 2020 gli attivisti del Gruppo Pigneto Prenestino del WWF Roma e Area Metropolitana si sono recati al laghetto di Mistica, dove alcuni osservatori naturalistici hanno segnalato una situazione di criticità delle acque. In effetti si è riscontrata la presenza di alghe e di materiale di probabile natura organica, in particolare nel punto in cui è presente un grosso tubo di scarico dell’acqua, dove si avverte anche cattivo odore.

L’area del laghetto di Mistica si è caratterizzata fino ad oggi per essere un luogo ricco di biodiversità, dove sono state osservate oltre 100 specie di avifauna (alcune delle quali nidificanti) e dove si riproducono diverse specie di anfibi, tra le quali il Rospo comune e il Rospo smeraldino. Auspichiamo un rapido intervento delle istituzioni preposte affinché la problematica segnalata venga presto risolta, per restituire al lago acque pulite affinché possa continuare a svolgere la sua preziosa funzione ecologica e la sua opera di sostegno alla biodiversità.