Lago Albano: Lezioni in spiaggia di protezione civile

“Il progetto “Lezioni in spiaggia” si inserisce nel più ampio progetto Lago sicuro Albano che garantisce soccorso in acqua in tutti i weekend fino al 5 settembre e il giorno di ferragosto. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie e ai bambini, che hanno preso parte, in spiaggia, a brevi lezioni per diffondere la conoscenza dei rischi e dei pericoli della balneazione e navigazione lacuale” – così il Comandante della Polizia Metropolitana, Maria Laura Martire.

brochure in 6 lingue che è stata distribuita tra i bagnanti, tenendo in considerazione anche la presenza di turisti stranieri, con lo scopo di informare sul modo più sicuro di fruizione del lago" – ha evidenziato il Vicesindaco metropolitano, Pierluigi Sanna "La formazione dei cittadini è un aspetto fondamentale e preliminare ad ogni attività di Protezione Civile. La Città Metropolitana di Roma pone particolare attenzione alle attività finalizzate al consolidamento di un sempre crescente senso civico, soprattutto nelle nuove generazioni. Per diffondere consigli e avvertenze sul corretto approccio con il lago è stata predisposta, inoltre, una

Il progetto “Lezioni in spiaggia” è stato realizzato in sinergia con l’Ente parco Castelli Romani e con l’Organizzazione di volontariato DNEM a cui sono stati rivolti i ringraziamenti del Vicesindaco della CMRC.