L’albero di Natale di Pietralata

Finalmente Pietralata avrà il suo albero di Natale che sarà acceso venerdì 8 dicembre alle ore 17:00 in piazza Sacco.

“Dal 1972, anno di fondazione delle Circoscrizioni, Pietralata non ha mai ricevuto un albero per le festività natalizie.

Quest’anno, grazie al mio interessamento – dichiara Dino Bacchetti Assessore del Municipio Roma IV e Segretario Sezione PD Pietralata – ed indicazione congiunta con in Presidente Massimiliano Umberti, ACEA S.p.A. donerà un albero addobbato ed illuminato per le festività natalizie che domani sarà posizionato a Piazza Federico Sacco, pedonalizzata e completamente rifatta.

Vuole essere un ritorno al passato, – ricorda Bacchetti – a quando da bambino ammiravo con stupore e meraviglia le luci installate sulla facciata della chiesa di San Michele Arcangelo (all’epoca non era stata ancora istituita S. Vincenzo Pallotti) e le luminarie eseguite dai commercianti di via del Peperino e di Largo G. Stefanini.

Pietralata risorge”.