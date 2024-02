L’Associazione Università Popolare Michele Testa APS per l’8 marzo

Il culmine di tutte le attività che stiamo organizzando ci sarà sabato 16 Marzo nella Sala Grande del Casale Michele Testa a Tor Sapienza dove si terrà un concerto della Orchestra Aperta di Roma (Orchestra Corelli): “Alla memoria di Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza”.

Prima e dopo l’evento appena descritto, nello Spazio Soci “Oggi ti racconto”, dedicato alla divulgazione delle iniziative, interventi, esperienze, opinioni di tutti i Soci dell’Associazione, nei lunedì 4 e 11 marzo, online, si svolgerà un Seminario in due puntate tenuto dalla Dott.ssa Rossella Calzetta su: “La violenza psicologica: come riconoscerla e come gestirla”.

Nei lunedì 18 e del 25 marzo, sempre online ma quello del 25 anche in presenza nella Sala Falconi, ci saranno due attività organizzate dalla Dott.ssa Mercedes Caligiuri e dall’insegnante Anna Grossi sull’argomento: “Alice nel paese delle brutte meraviglie”.

Il Giorno 14 marzo, nella Sala Falconi, i corsi di Coro e Teatro terranno, dalle 10,00 alle 12,00, una performance di musica e parole dal titolo “Femminile Plurale”, sempre sull’argomento violenza di genere aperta a tutti i cittadini.

Tutti i corsi della UPMT nei primo quindici giorni di marzo, sia online che in presenza saranno orientati sullo stesso argomento, quindi il corso di Filosofia e i Mercoledì Letterari (presso il Centro anziani di Colli Aniene), di Arte (presso la Sala Falconi), di Antropologia Culturale (online), verteranno sullo stesso argomento”.