Lavoro: Rinnovato il CCNL dei portieri

Alla presenza del Presidente Giovanni Bardanzellu per FEDERPROPRIETA’, dell’UPPI con il Vicepresidente Angelo De Nicola, della FESICA con il Segretario nazionale Bruno Mariani, della CONFSAL con il Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta e con Matteo Rezzonico Presidente di CONFAPPI, mantenute le caratteristiche snelle ed al contempo al passo con le nuove esigenze del mondo del lavoro, si è proceduto al rinnovo del Contratto collettivo nazione del lavoro dei ”dipendenti da proprietari dei fabbricati”, che riguarda principalmente le figure del portiere e del pulitore. Il rinnovo del contratto ha durata triennale ed è valido dall’1 gennaio 2022 al 31-12-2024.

”Le principali novità – hanno dichiarato le parti – consistono nella previsione di nuove indennità economiche in considerazione di nuove possibili mansioni del lavoratore come il ritiro dei pacchi, della corrispondenza e dei rifiuti; miglioramento delle condizioni per l’indennità di malattia; conferma di elementi distintivi del contratto riguardo la classificazione delle figure lavorative e nuova disciplina della reperibilità ed adeguamento concordato degli elementi economici”.