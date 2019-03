Lazio Nuoto. R. Mussolini: “Vicini a chi rappresenta Roma da sempre”

“I Bandi non sono legge. I Bandi che l’Amministrazione Capitolina a 5 Stelle normalmente mette in atto, spesso sono semplicemente scaricati da manuali scolastici per la Pubblica Amministrazione. Per questo, il più delle volte, non sono rispettosi degli interessi della città; vanno deserti o le attività che ne derivano non vanno più a consolidare l’interesse pubblico. L’ Amministrazione Pentastellata, nel caso del Bando per la Piscina di Via Giustiniano Imperatore a Garbatella, dà priorità esclusiva al dato economico, il modo migliore per chiudere un altro capitolo della Storia di Roma. Prima questa Amministrazione va a casa, prima tornerà umana.

Così Rachele Mussolini, Consigliere dell’Assemblea Capitolina Lista Civica “Con Giorgia” e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.