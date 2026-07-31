Lazio, Rocca ingaggia Italo Bocchino con un incarico gratuito alla comunicazione

La corsa per il secondo mandato alla guida della Regione Lazio comincia con largo anticipo e con una mossa da spogliatoio politico.

Il presidente Francesco Rocca ha deciso di blindare la propria narrazione affidandosi a una figura chiave della destra italiana: Italo Bocchino, ex parlamentare e attuale direttore del Secolo d’Italia, sarà il suo nuovo consigliere politico per la comunicazione.

L’incarico verrà svolto a titolo gratuito, ma l’obiettivo dichiarato è tutt’altro che simbolico: affilare le armi comunicative e strutturare la strategia elettorale in vista del voto del 2028, con la chiara intenzione di confermare il centrodestra alla guida di via Cristoforo Colombo.

La resa di Rocca: «Sulle polemiche sono spiazzato, serve chi decodifichi»

A margine di un evento in Regione a Roma, è stato lo stesso governatore a spiegare i motivi di un ingaggio destinato a far discutere i banchi dell’aula, trasformando l’annuncio in un’aperta confessione sui propri limiti nei confronti della macchina della politica.

«Con Italo Bocchino c’è un rapporto di stima che prosegue da anni. Mi darà un supporto: è un professionista esperto di strategia e comunicazione» Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio

Ha esordito Rocca, motivando l’esigenza di far fronte all’incalzare delle minoranze:

«Osservando le mosse dell’opposizione, credo sia indispensabile programmare una contromossa idonea per replicare alle distorsioni. Non provenendo dal mondo della politica, ammetto di rimanere spesso disorientato.

Sono abituato a basarmi sui dati effettivi e a riconoscere gli scostamenti, ma non possiedo questa attitudine al ribaltamento dei fatti. Per questo mi serve qualcuno che mi aiuti a decifrare certe dinamiche e a prevenire questi trabocchetti».

Lo scontro sui conti e sulla Polizia Locale: «Dall’opposizione narrazione surreale»

A far scattare la scintilla, stando alla ricostruzione del presidente, sarebbero state le recenti schermaglie durante il Consiglio straordinario dedicato al sistema sanitario e ai bilanci.

«Abbiamo assistito a passaggi paradossali» dichiara Francesco Rocca «Tutto ciò che viene realizzato viene reclamato dalla sinistra, perfino il via libera della Corte dei Conti al rendiconto. Ma basta leggere i rilievi del 2022 e confrontarli con quelli della nostra gestione: prima la magistratura contabile sollevava continue contestazioni, mentre oggi abbiamo ottenuto per la prima volta una parifica senza riserve, definita ‘storica’ dal presidente stesso della Corte. Eppure sostengono sia merito loro».

Un meccanismo analogo, secondo il governatore, si sarebbe verificato sulla destinazione di fondi straordinari alla Polizia Locale, misura concordata con l’assessora Luisa Regimenti:

«La sinistra pretende di aver spianato la strada rivendicando uno stanziamento passato di appena 50 mila euro. È un modo di fare confronto che non mi appartiene. Sono orgoglioso che Italo abbia accettato di affiancarmi a titolo gratuito in questo percorso».

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