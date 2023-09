Le 5 giornate di Casale Rosso

Il 9 settembre 2023 i cittadini di Casale Rosso hanno deciso di pulire il quartiere ripromettendosi di rivedersi ancora per finire il lavoro.

Nessuno si sarebbe immaginato quello che sarebbe successo. Infatti il 14 settembre sono stati stati chiamati in Commissione trasparenza del V Municipio.

il 15 settembre si è tenuta una grande assemblea con oltre 100 persone, presenti anche i consiglieri Orlandi per la maggioranza e Rinaldi per l’opposizione.

il 16 e 17 settembre i cittadini del quartiere hanno raccolto oltre 60 sacchi di rifiuti, potato alberi della piazzetta, effettuato il diserbo di quasi tutta la via, abbattuti gli alberi che servivano per creare i letti dove i trans esercitavano il sesso a pagamento, aggiustata la recinzione su via Pino Pascali per impedire ai trans di entrare al Casale.

E’ stato rimosso il canneto del Casale. Questa pulizia non è stata solo solo una pulizia ma una modalità pacifica per bloccare il quartiere. Infatti mentre veniva effettuat la pulizia molte macchine hanno dovuto rallentare.

I protagonisti di questa azione sono decisi a non fermarsi almeno fino alla risoluzione delle emergenze ossia rimozione materiale di sacchi e rami potati e attualmente posizionati in piazzetta, lo sblocco del cantiere del parco di Casale Rosso, la rimozione del canneto e dei rifiuti tossici nella stradina, l’accensione dei lampioni sul lato del CMB, il riposizionamento del cassonetto dell’organico al civico 30 e i lavori nella stradina.

I cittadini sono decisi ad organizzare altre pulizie di protesta e altre iniziative anche nelle prossime settimane e giorni.

