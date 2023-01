Le attività del Comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune

Immobile di piazzale Loriedo. Il 12 gennaio 2023, in occasione di un incontro con il Presidente Massimiliano Umberti, alla richiesta del Comitato di Quartiere che ricordava al Presidente che l’immobile ex bar ristorante Dolce e Salato aspetta ancora un nuovo bando per l’assegnazione a un nuovo gestore, il Presidente ha risposto che nel breve termine di circa 15 giorni ovvierà a un conflitto di competenze tra il dipartimento Tutela Ambientale ed il dipartimento del Patrimonio. È da ricordare che il contenzioso tra l’ex gestore dell’esercizio e il Comune di Roma si è concluso ad aprile 2022 e, nell’estate successiva, c’è stata una riunione infruttuosa con il presidente della Commissione ambiente del Comune di Roma Giammarco Palmieri.

Anello Ciclo Pedonale, il piano di connessioni ed interconnessioni nelle aree verdi del quartiere proposto dal Comitato, approvato in aula comunale dalla maggioranza, non è stato finanziato, il Comitato solleciterà l’Assessore Patanè per farlo inserire e finanziare nel bilancio in approvazione.

Depuratore ACEA Il ricondizionamento del depuratore ACEA finalizzato a raffinare il gas metano ora disperso nell’atmosfera, per trasformarlo in bio-metano da immettere nella rete di distribuzione rischia di portare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Di questo il comitato intende discuterne con il Comune, il Municipio ed Acea. Non rispondendo esaurientemente alle preoccupazioni del Comitato, sarà opportuno informare i cittadini per le azioni necessarie.

Percorsi pedonali sul verde pubblico. Il Comitato ha chiesto la messa in sicurezza dei percorsi pedonali che attraversano le aree verdi, sostituendo o rimpiazzando i mattoni in cemento ora pericolosi o mancanti. Il Presidente ha mostrato di voler provvedere dopo aver conosciuto come e dove intervenire.

Il Cdq ha poi chiesto che le aree la cui concessione in adozione è scaduta ed ora sono abbandonate, tornino di competenza del Municipio.

Strade del quartiere Per ovviare al grave degrado delle strade già segnalate dal Comitato, il Municipio sta dando priorità a strade già inserite nel calendario degli interventi che sono via Igino Giordani, via Persico via Verdinois e via Grotte di Gregna. Un lotto di circa 700 mila euro sarà impiegato per la pulizia delle caditoie stradali e il nostro quartiere avrà prossimi interventi.

Interventi AMA. Per non vanificare l’intervento sulle caditoie stradali, il Comitato segnala la necessità, che l’AMA provveda puntualmente allo spazzamento del fogliame sia manualmente con mezzi meccanici..

Via Edoardo D’Onofrio La recente apertura del Poliambulatorio dei Cavalieri di Malta ha aggravato a Via D’Onofrio una situazione già critica per la folta presenza di attività quali un grande supermercato, una banca ed altri esercizi. Per questo il Comitato sentirà nei prossimi giorni il Comando IV Gruppo di Polizia locale perché attui tutti i provvedimenti per la circolazione e i parcheggi.

Raccolta rifiuti Porta a Porta. Per il ritorno al sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta (PAP) è stata emessa la delibera ed è stata inserita nel nuovo contratto di servizio con AMA. Non sono ancora noti i tempi di attuazione.