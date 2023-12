“Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini” 2023 – Concerto di Natale

Ritorna pure quest’anno la grande festa delle Colinde, canzoni natalizie romene. L’Associazione “Insieme per l’Athos”, in collaborazione con l’Accademia di Romania in Roma, la Diocesi Ortodossa Romena in Italia, e la radio nazionale Radio Romania, presenta l’8^ edizione del concerto di Canzoni Natalizie Romene (Colinde): “Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini”.

L’evento tanto atteso, che a distanza di otto anni continua a riscuotere un entusiastico apprezzamento anche del pubblico italiano, si svolgerà sabato, 16 dicembre 2023, ore 18:00, presso la Basilica dei Santi XII Apostoli (Piazza dei Santi Apostoli 51), con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e dell’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia.

Oltre a suscitare profonde emozioni tra i romeni che vivono le festività natalizie lontano dalla loro terra, le “Colinde” richiamano sempre più l’interesse degli italiani che riconoscono in esse una delle più alte espressioni della cultura romena. L’Associazione italiana “Insieme per l’Athos” attraverso questa originale iniziativa si propone così di avvicinare gli italiani alla comunità romena per condividere le loro tradizioni nell’atmosfera gioiosa del Natale.

Lo spirito di questa iniziativa non è solo quello di proporre uno spettacolo musicale allietato da gioiose e festose melodie natalizie, ma anche e soprattutto di rappresentare un’occasione che possa mantenere vive e conservare tradizioni la cui origine si perde nella notte dei tempi e che il popolo romeno ha gelosamente trasmesso da una generazione all’altra.

Come per le edizioni precedenti, i protagonisti dell’evento saranno i bambini romeni, tra cui i quattro presentatori: Miriam Cosma, Teodora Surubaru, Stefano Gravelli e Iulia Pintea. Sia loro che tutti gli altri bambini nati in Italia, protagonisti delle “Colinde”, ci accompagneranno alla scoperta delle tradizioni trasmesse dai loro genitori e che hanno imparato a conoscere meglio frequentando le parrocchie ed i corsi di lingua romena.

A questa ottava edizione, arricchita dalla presenza di nuove formazioni corali, parteciperanno: Coro dei bambini della Parrocchia ortodossa romena di S. Lorenzo arcidiacono martire di Pavona, Coro dei bambini della Cappella della Dormizione della Madre di Dio, Coro della Parrocchia ortodossa romena “San Geremia il Profeta” di Guidonia, Coro polifonico San Romano il Melode ed il Coro dei giovani Nepsis della Parrocchia ortodossa romena “Esaltazione della Santa Croce”.

In qualità di invitati allieteranno la serata non solo le dolci melodie del Coro “Theotokos” della Parrocchia della Dormizione della Madre di Dio di Brad1-Hunedoara e di Maria Moldovan di

Cluj Napoca, provenienti dalla Romania per l’occasione, ma anche le soavi note dell’Arpa dell’adolescente Eva Duru che suonerà alcuni canti di Natale tradizionali romeni.

L’edizione di quest’anno dell’evento “Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini” è promossa, come media partner, da: agenzia di stampa italiana Askanews, Gazeta Românească, Rotalianul, RadioDa, Corriere del popolo Paese Roma e dalle emittenti televisive TVR

Internazionale, Trinitas Tv, Romit Tv e RTVD.

Coordina l’evento Elena Postelnicu, corrispondente in Italia di Radio Romania Actualitati.