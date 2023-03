L’edizione 2023 di Tulipark apre a Roma giovedì 23 marzo

La primavera romana sboccerà giovedì 23 marzo 2023 con i tulipani multicolori di Tulipark.

L’evento di apertura, al quale sono state invitate le autorità cittadine e l’ambasciatore olandese a Roma, sarà alle ore 11 in via dei Gordiani 73 a Villa De Sanctis. In caso di maltempo la presentazione sarà alla casa della Cultura.

Nell’occasione saranno illustrate tutte le varietà presenti.

Nella mattinata i primi mille fans Tulipark Roma potranno ritirare i 15 tulipani per i quali avevano già effettuata la prenotazione.

Nel pomeriggio apertura al pubblico del giardino olandese più grande d’Italia. I visitatori con il metodo “You-Pick”, potranno scegliere e cogliere i tulipani da loro preferiti tra 115 varietà.