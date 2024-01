Lettere da Zabodaski di Pierpaolo Luzzatto Fegiz all’UNAR

L’Associazione Triestini e Goriziani In Roma “Gen. Licio Giorgieri” presenterà il libro “Lettere da Zabodaski” Venerdì 26 Gennaio 2024 ore 18.30 presso la sede UNAR • in Via Ulisse Aldovrandi 16/B.

Interverranno alla presentazione Alice e Mario Luzzatto Fegiz giornalisti e figli dell’Autore Arduino Donaggio, Financial advisor nipote dell’autore e curatore della quarta edizione del volume

“Il libro è un diario di vita di un intellettuale triestino testimone di due guerre mondiali e dei grandi cambiamenti sociali e politici che hanno interessato nel secolo scorso l’Europa e il mondo intero. Pierpaolo Luzzatto Fegiz racconta gli anni della sua infanzia nella Trieste asburgica, le sue attività accademiche, imprenditoriali e sportive, i suoi viaggi, la vita familiare, e un periodo della guerra (1943-45) che è stato uno dei più intensi della sua vita. Nonostante sia un’autobiografi a, il titolo si richiama alle lettere che in questo biennio, l’autore inviava con mezzi di fortuna alla madre rimasta a Trieste”.

Pierpaolo Luzzatto Fegiz (1900-1989) è stato uno statistico, demografo ed economista italiano. Nel 1946 fondò la Doxa, il primo istituto italiano ad eseguire sondaggi di opinione pubblica e ricerche di mercato. Accademico dei Lincei, si è occupato di statistica demografi ca ed economica, dei bilanci familiari e di tecnica dei sondaggi statistici. Professore alle Università di Trieste e Roma nella Facoltà di Economia e Commercio, parlava correntemente 4 lingue, amante dei classici che leggeva in greco e latino, era anche un appassionato sportivo. Precursore dello sci alpino fu anche un campione di canottaggio. In quest’ultima disciplina, nel 1925 vinse il titolo di campione assoluto nella categoria “singolo”. Tra le sue numerose opere, la più signifi cativa “Statistica demografi ca ed economica diventata un riferimento standard negli studi statistici italiani”.

Brindisi a chiusura della manifestazione

Si prega di prenotare entro Venerdì 19 Gennaio 2024 all’ e-mail: ass.tsgolg@yahoo.it Tel. 335 58 20478 – 339 11 91173