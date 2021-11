L’evento dell’anno a Roma, il vero grande Circo di Natale

Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, sarà per la prima volta a Roma, in viale di Torre Maura, l’Imperial Royal Circus: il circo evento tra i più grandi d’Italia.

Finalmente qualcosa di nuovo ed unico con lo show più bello mai visto, con attrazioni premiate con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, vincitrici nei più importanti festival internazionali, tra cui Montecarlo e il Festival internazionale città di Latina..

Si potranno ammirare le Novità esclusive esibite per la prima volta in Italia: dall’America la donna laser, Spider-man dal vivo, il Transformers bumblebee (una vera macchina Transformers).

Divertimento unico e assicurato con lo showman più amato dagli italiani: Elder clown Ridolini.

E le sorprese non sono ancora finite!

Perché si potranno vedere non solo nella grande pista tantissimi animali, ma anche in libertà nel parco zoo itinerante tra i più grandi d’Italia, l’unico Circo a Roma con oltre 80 esemplari tra cui: leoni, tigri, giraffa, l’ippopotamo immerso in oltre 20000 litri d’acqua, bisonti, cammelli, zebre, cavalli, struzzi, asini, yak, lama peruviani .

La famiglia Dell’Acqua dell’Imperial Royal Circus, oltre ad essere leader nel settore benessere animale, è anche leader nel settore solidarietà, portando avanti il progetto di solidarietà fondato dalla casa madre, e dal Clown Ridolini, regalando sorrisi e momenti di felicità alle persone meno fortunate, e ai bambini nei reparti di pediatria in tutta Italia: il “progetto un sorriso per tutti”

La famiglia Dell’Acqua, non è solamente nota nel mondo del circo, ma anche nel mondo del cinema, tra gli stuntman, i registi e gli attori del cinema internazionale.

Tutte le informazioni su orari promozioni e prenotazioni sono sul sito: www.imperialroyalcircus.com o sulla pagina Facebook e Instagram Imperial Royal Circus – infotel: 3347770900 – 3297565021