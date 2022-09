Lezione di Yoga al Parco Placidia-Ottoboni per la ricerca e la cura dei tumori femminili

Martedì 20 Settembre 2022 alle 17.00 al Parco Placidia-Ottoboni, MH Fisio e Pink Ambassador Roma terranno una lezione di Yoga finalizzata alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, che promuove la ricerca per la cura dei tumori femminili.

MH Fisio offre un servizio di fisioterapia e osteopatia per la riabilitazione ed il trattamento delle patologie più comuni, con professionisti specializzati nella cura e nel trattamento al sistema linfatico (linfedema) spesso correlate alla chirurgia oncologica (asportazione di tumore alla mammella e area genitale).

Piero Haag e Ilaria Macherelli dirigono MH Fisio; entrambi osteopati e fisioterapisti, accolgono i pazienti con l’obiettivo di restituire loro benessere fisico, e anche emotivo e mentale.

Ilaria Macherelli, insegnante di Kundalini Yoga, unisce conoscenze in ambito riabilitativo a quelle derivate dalla sua formazione yogica, proponendo un approccio equilibrato per prevenire e riabilitare molte patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico e migliorare la percezione del corpo. E’ specializzata nel trattamento del pavimento pelvico e nella cura della donna in gravidanza.

La lezione di yoga al parco di martedì 20 Settembre è stata organizzata insieme a Pink Ambassador Roma, un gruppo di donne che, sconfitto il cancro, si sono unite per essere più forti e consapevoli e sostenere chi combatte la malattia e chi fa ricerca.

Pink Ambassador Roma organizza eventi per avvicinare le persone, diffondere informazioni sulla cura e la prevenzione e sostenere la ricerca, strumento fondamentale per sconfiggere il cancro e ridurne l’insorgenza.

MH Fisio, da sempre sensibile a questo tipo di iniziative, ha risposto con entusiasmo alla chiamata delle Pink Ambassador, proponendo la lezione di Yoga al Parco Placidia-Ottoboni di martedì 20 Settembre.

Dopo le precedenti lezioni di yoga al parco di giugno e luglio scorsi, MH Fisio ha scelto di fare questa lezione speciale proprio al Parco Placidia-Ottoboni, per mantenere vive le connessioni tra le varie realtà del quartiere e approfittare di questi ultimi giorni di estate per godere della pace e della bellezza del parco. L’associazione Insieme per il Parco Placidia-Ottoboni, di cui MH Fisio fa parte, ha adottato questa area verde pubblica e la gestisce, prendendosene cura con dedizione.

La lezione, aperta a tutti, sarà una bellissima occasione per rilassarsi, muovere il corpo, alleggerire la mente e allentare le tensioni fisiche ed emotive. Ma soprattutto sarà l’occasione per contribuire, con un piccolo gesto, al grande progetto della cura dei tumori e nella ricerca.

MH Fisio è in Via Luigi Vittorio Bertarelli 29/a – tel 06 94539707 – whatsapp 3757049670 – email: mhfisio19@gmail.com