L’impianto del laghetto di Tor di Quinto è nuovamente in funzione

Il 7 settembre 2023 si è tenuto un sopralluogo al Parco di Tor di Quinto della commissione Ambiente per verificare le condizioni del laghetto.

Negli ultimi mesi il livello dell’acqua, complice anche la stagione estiva, ha subito una consistente diminuzione del livello dell’acqua, questa situazione era stata “segnalata dalla nostra amministrazione con più note già da inizio estate, anche a tutela delle numerose specie animali che popolano le acque, e che ora sembrerebbe in via di risoluzione grazie alla riparazione di una delle pompe dell’impianto malfunzionante; intervento che entro pochi giorni dovrebbe garantire l’innalzamento del livello dell’acqua con un progressivo ritorno alla normalità” ha dichiarato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

“Ringrazio la Giunta e i Consiglieri del Municipio XV che in questi mesi non hanno mai abbassato la guardia su un tema che, oltre a stare a cuore ai tanti cittadini del nostro territorio, come amministrazione – ha concluso Torquati – abbiamo seguito e continueremo a seguire con attenzione e senza superficialità.”

“Oggi abbiamo fatto un sopralluogo al laghetto di Tor di Quinto per verificare il suo stato di salute dopo che nelle ultime ore sono arrivate rassicurazioni da parte del concessionario sul ripristino del funzionamento delle pompe. Ci auguriamo ora che le acque ritornino velocemente a livelli accettabili. Siamo infatti molto preoccupati per il deterioramento generale dell’area e per questo abbiamo avviato un confronto con le parti interessate, incluso per l’appunto il concessionario, per garantire azioni immediate che migliorino lo stato e la funzionalità dell’impianto.

Il laghetto di Tor di Quinto è un importante punto di interesse per i cittadini della zona e un habitat cruciale per la varietà di specie che lo abitano. Qualora le criticità dovessero riproporsi in futuro e fossero accertate incongruenze nel rispetto del disciplinare inserito nella convenzione, chiederemo la revoca della concessione. Da parte nostra, ci impegneremo a verificare l’attuazione dei lavori di manutenzione e a tutelare al meglio questa preziosa risorsa cittadina”. Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Max Petrassi, consigliere IV e membro della Commissione Ambiente del Municipio XV e Tommaso Martelli, Assessore alle Politiche del Commercio e dello Sport del Municipio XV.

La situazione del laghetto (al 4 settembre)