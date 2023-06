L’infiorata di San Pietro e Paolo 2023 in piazza San Pietro

La Pro Loco Roma Capitale ha promosso e ideato, per il decimo anno, l'”Infiorata Storica di Roma” in piazza San Pietro durante i festeggiamenti per San Pietro e Paolo 2023.

“Siamo felici di poter tornare ad offrire un evento unico nel suo genere che unisce la secolare tradizione romana dell’infiorata a quelle delle altre regioni d’Italia, ha dichiarato il presidente dell’Unione Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina, iniziative che da un lato costituiscono momenti di attrazione turistica e dall’altro testimoniano l’opera svolta dall’Unpli e dalle Pro Loco per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”.

“Dal 2011 abbiamo recuperato e valorizzato l’antica usanza della realizzazione di quadri floreali, proprio in occasione della festa dei Santi Patroni e del Santo Padre”, sottolinea Lucia Rosi, Presidente della Pro Loco di Roma Capitale.

“La tradizione dell’Infiorata di Roma risale al 1625 ed è stata avviata dal fiorista Benedetto Drei, proseguita da Gian Lorenzo Bernini, maestro delle feste barocche.

Diffusa tra i Castelli Romani e altre località del Lazio, era scomparsa proprio a Roma prima di essere riscoperta e valorizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale”, aggiunge Mauro Abbondanza, Direttore della Pro loco di Roma Capitale.

Il 29 giugno Papa Francesco ha celebrato la messa nella Basilica di San Pietro Santo e ha benedetto i palli destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti. Cinquemila persone hanno pregato con il pontefice durante la celebrazione eucaristica.

Nell’omelia Francesco ha ribadito che “la Chiesa ha bisogno di annunciare come dell’ossigeno per respirare, che non può vivere senza trasmettere l’abbraccio dell’amore di dio e la gioia del vangelo”.

“Ha lasciato tutto, Pietro, per mettersi alla sequela del Signore. E il Vangelo sottolinea ‘subito’: Pietro non disse a Gesù che ci avrebbe pensato, non fece calcoli per vedere se gli convenisse, non accampò alibi per rimandare la decisione, ma lasciò le reti e lo seguì, senza chiedere in anticipo nessuna sicurezza. Avrebbe scoperto tutto di giorno in giorno, nella sequela, seguendo Gesù e camminando dietro a Lui” ha detto il Papa nell’omelia della Solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana.

Le foto sono di Ezio Cairoli, che ringraziamo.