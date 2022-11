L’Istituto Croce-Aleramo di Colli Aniene

Un dato che gratifica le scuole del territorio giunge dalla Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, che ha analizzato i dati di circa 1.300.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole per la scelta delle scuole da frequentare.

Da questa classifica risulta che la maggior parte dei licei migliori di Roma sono i soliti già conosciuti e quasi tutti posizionati al centro della capitale (Giulio Cesare, Augusto Righi, Renzo Levi). Ma, sorpresa delle sorprese, l’Istituto tecnico Croce-Aleramo di Colli Aniene si piazza al quinto posto per “per sbocco universitario”. Se si guarda poi ad un altro dato molto importante, lo stesso istituto risulta il migliore per “sbocco lavorativo” precedendo altre scuole importanti come il Da Verrazzano e dal Giovanni XXIII. Un risultato che rilancia l’insegnamento nelle scuole della periferia romana. Il solo pensare che uno studente abbia la facoltà si scegliere di frequentare una scuola vicino casa senza fare il pendolare verso il centro della città, conforta molti genitori. Se al risultato della nostra scuola aggiungiamo anche quello dell’Istituto Bottardi di Tor Sapienza, al primo posto tra gli istituti tecnici ad indirizzo economico, possiamo asserire con certezza che le scuole di Roma Est offrono ai nostri ragazzi l’insegnamento che cercano e che auspicano. Per di più, il Croce-Aleramo ricopre anche la decima posizione tra i licei scientifici. Un risultato da accogliere con entusiasmo dicendo “bravi” ad insegnanti e studenti.

