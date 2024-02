L’ospedale Umberto I traslocherà a Pietralata

Un investimento di 500 milioni di euro e circa quattro anni di tempo per realizzare la nuova sede del Policlinico Umberto I in zona Pietralata. Lo ha comunicato il 20 febbraio 2024 il Presidente della regione Lazio Francesco Rocca, nel corso del «Roma regeneration forum».

L’ipotesi era già circolata nei mesi passati, ma ora il presidente Francesco Rocca, ha offerto qualche dettaglio in più sul progetto, nel corso del suo intervento all’evento. Il luogo individuato per il nuovo Umberto I è quello vicino al Pertini che è diventata la scelta più facile dopo che la Soprintendenza e i Vigili del fuoco hanno bocciato il progetto dell’Università La Sapienza, che puntava invece su Castro Pretorio. «Non ci sarà la conferenza dei servizi e quindi i tempi si accorciano – ha assicurato Rocca – perché non c’è la questione urbanistica, il terreno è già destinato all’area sanitaria e la volumetria è conforme».

Il presidente Rocca ha aggiunto che nelle vecchie palazzine possono andare l’università, residenze, laboratori e aule, oltre a mantenere un presidio sanitario. «La nuova area – ha dichiarato – deve tenere conto delle ragioni logistiche e accessibilità delle ambulanze e il nuovo stadio non rappresenta un problema, perché c’è già l’ospedale Pertini presente. Non possiamo più perdere tempo».

In realtà, ciò che rende perplessi molti cittadini di questo territorio, è la questione stadio che sarà costruito tra due ospedali di estrema importanza per i residenti della città. Per quanto riguarda il Pertini, erano state studiate alcune soluzioni di mobilità per impedire che l’afflusso di tifosi allo stadio disturbasse gli accessi all’ospedale. Ora, con la costruzione di un secondo ospedale nella stessa zona, si riproporrà il problema con una ulteriore complicazione per quanto riguarda le soluzioni. Ma attendiamo di vedere il progetto definitivo che comprenda tutti i progetti, nella speranza che siano stati valutati bene tutti i rischi.

SANITÀ – UMBERTI: ASPETTIAMO CARTE MA CON UMBERTO I PIETRALATA SEMPRE PIÙ CENTRALITÀ

“Aspettiamo di verificare con precisione in quale area potrebbe arrivare la nuova sede dell’Umberto I. Se il policlinico arrivasse proprio a Pietralata per noi vorrebbe dire valorizzare ancora di più il nostro territorio. E Pietralata diventerebbe una delle centralità più importanti di Roma con il nuovo polo ospedaliero, lo stadio, il tecnopolo e le torri sui lotti Fs. Per noi sarebbe molto importante ospitare il più importante ospedale romano. Naturalmente aspettiamo di vedere le carte per dare un giudizio complessivo e capire quanto tutto quello che è previsto a Pietralata possa convivere”. È quanto fa sapere il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti a commento delle indiscrezioni sul possibile trasferimento del policlinico Umberto I nella zona di Pietralata.

