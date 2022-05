Luigi Picardi al Centro Fidia – Museo Nena l’11 maggio

Un incontro speciale tra musicisti, ospiti d’onore al Centro Fidia-Museo Nena mercoledì prossimo 11 maggio in occasione del concerto di Luigi Picardi chitarrista di lungo corso e trait-d’union di chitarristi sperimentatori romani e non solo. Tutti innovatori, compositori, un vero circolo virtuoso degli amanti di questo strumento che non finisce mai di riservare sorprese. E la sorpresa che Luigi Picardi ci riserva per mercoledì è notevole perché eseguirà in prima esecuzione assoluta due pezzi virtuosi a lui dedicati. I due pezzi sono del chitarrista-attore Pierluigi Cuomo intitolato “Emily” in omaggio a Emily Dickinson e del chitarrista-compositore Giovanni Monoscalco dal titolo “On the road”. In verità, Luigi Picardi, in assoluta discrezione, ha già fatto sentire i due pezzi alla Scuola di Musica Anton Rubinstein, ma non si deve dire.

La prima assoluta sarà dunque eseguita al Museo Nena in onore al grande scultore scomparso nell’ottobre del 2020. C’è anche un perché: il chitarrista Picardi ha già suonato cinque volte per Nena al Centro Fidia di Via del Frantoio; sarà dunque un concerto in omaggio al nuovo Centro Fidia di Via D’Onofrio a Colli Aniene. Le musiche in programma inizieranno con Scarlatti, prenderanno corpo con le note Villa Lobos per prodeguire con i contemporanei. In dettaglio: Domenico Scarlatti (1685-1757): 2 Sonate (K.208, K.322); Heitor Villa Lobos (1887-1959) Cinque Preludi: • Prélude N. 1: Homenagem ao Sertanejo Brasileiro – Melodia lírica (Omaggio all’abitante del Sertão Brasiliano) • Prélude N. 2: Homenagem ao Malandro Carioca – Melodia Capadócía – Melodia Capoeira (Omaggio Al furfante di Rio – Melodia Capadócia – Melodia Capoeira) • Prélude N. 3: Homenagem à Bach (Omaggio A Bach) • Prélude N. 4: Homenagem ao Indio brasileiro (Omaggio all’indio del Brasile) • Prélude N. 5: Homenagem à vida social – “Aos rapazinhos e mocinhas fresquinhos que frequentam os concertos os teatros no Rio” (Omaggio alla vita sociale – «Ai ragazzi e ragazze con la puzza sotto al naso che frequentano i concerti e i teatri di Rio»). Seguiranno: Carlo F. Defranceschi (1963) Tonal Switchings; Carlo De Nonno (1956) Homage to Jon Lord; Pierluigi Cuomo (1960) Emily; Giovanni Monoscalco (1955) On The Road; Andrew York (1958) Sunburst.

Un programma eccezionale rispondente ai gusti del pubblico e alle esigenze degli intenditori.

Oltre alla passione e al gusto che lo anima, Gigi Picardi vanta una robusta preparazione iniziata col diploma al Santa Cecilia, con i perfezionamenti in Italia e in Spagna, con i concorsi vinti fino ad una cooperazione con i più illustri nomi di chitarristi a livello internazionale. Si aggiunga la collaborazione con l’Istituto Bibliografico Musicale diretto dal noto musicologo Giancarlo Rostirolla presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Dal 1999 fa parte dello staff dei Programmi Musicali della Radio Vaticana, dove attualmente conduce il programma ‘L’Arpeggio’. Svolge inoltre la funzione di Assistente Musicale presso la Sala Assunta dell’emittente pontificia, nonché per i diversi eventi che si svolgono presso la Santa Sede. Nel 2019 ha fondato con la chitarrista Felicia Toscano, il ConTemporary Duo esibendosi in concerto a Washigton D.C. in USA e in Festival Chitarristici Internazionali.

Luigi Picardi vi aspetta pertanto al Centro Fidia-Museo Nena di Via E. D’Onofrio (Galleria Punto Casa) mercoledì 11 maggio alle ore 19.30 con ingresso libero e gratuito. Quantunque si siano allentate le rigide norme anti covid è buona regola non sottovalutare la coda di diffusione del virus mantenendo la distanza e non rinunziando all’uso della mascherina.