Maggio, mese della Masturbazione

In quanti sanno che Maggio è il mese della masturbazione? Il 1° dicembre 1994 a San Francisco, durante una conferenza alle Nazioni Unite, la dottoressa Joycelyn Elders, all’epoca chirurgo generale degli Stati Uniti, la massima autorità in materia di salute, ha parlato per la prima volta dei benefici della masturbazione per la salute. La dottoressa ha anche sottolineato che l’argomento dovrebbe essere promosso nei programmi scolastici di educazione sessuale, ma queste dichiarazioni le sono costate il posto di lavoro ed hanno aperto un dibattito tanto controverso quanto necessario.

Un anno dopo, l’azienda di sex toys Good Vibrations creò la Giornata della Masturbazione, il cui successo fu così grande che la festa fu estesa a tutto il mese. E così maggio fu istituito come mese della masturbazione, utile per promuovere l’informazione e l’educazione sulla sua pratica e per abbattere il tabù che ancora la circonda.

La masturbazione in Italia è ancora un tabù?

Sebbene viviamo in una società in evoluzione in cui il sesso viene costantemente ostentato, in Italia la masturbazione rimane ancora un argomento tabù per moltissime persone. Questo potrebbe essere ridotto grazie a un’adeguata educazione sessuale, ma la mancanza di programmi ufficiali sull’argomento, spinge oltre l’80% dei giovani a raccogliere informazioni su internet e social media. Ma perché c’è ancora questa idea che la masturbazione sia qualcosa di sbagliato, di cui non si può parlare apertamente?

È ora di porre fine a quest’interdizione e di celebrare la masturbazione per quello che è: un modo sano e naturale per esplorare il nostro corpo e la nostra sessualità. Secondo I dati raccolti da EasyToys in un recente studio, la differenza nel masturbarsi non sembra solamente essere di tipo generazionale, ma cambia molto anche a seconda del gender e dalla provenienza dei consumatori italiani.

Genova è la città italiana che compra più di sex toys

I compratori italiani di sex toys nel periodo fra Giugno 2022 e Maggio 2023 sono 58% uomini e 42% donne, sul sito EasyToys. Le città italiane che comprano piu toys sono, al primo posto, Genova, seguita da Milano, Roma, Torino e Napoli. Il traffico sul sito proviene principalmente dal Nord-Ovest Italia.

