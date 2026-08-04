Magliana, pedone investito in via della Magliana: trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita

Un pomeriggio qualunque lungo una delle arterie più battute del quartiere Magliana si è trasformato in questione di attimi in una scena da incubo.

Erano da poco passate le 15:00, di oggi martedì 4 agosto, quando un uomo di mezza età, intento a scavalcare la striscia d’asfalto all’altezza del civico 62, è stato centrato in pieno da un’automobile in transito.

Un impatto netto, improvviso, che ha fatto compiere al pedone un volo spaventoso prima di farlo cadere rovinosamente sul manto stradale.

Soccorsi immediati e spavento in strada

A evitare che la cronaca sfociasse nell’ennesima tragedia sull’asfalto capitolino è stata anche la reazione del guidatore.

Nessuna fuga, nessuna omissione: l’automobilista ha inchiodato la vettura a margine della carreggiata, scendendo subito dall’abitacolo per accertarsi delle condizioni dell’uomo e attivare i soccorsi insieme ai passanti pietrificati dalla scena.

Nel giro di pochi minuti, la chiamata al 112 ha fatto scattare la catena dell’emergenza. La zona è stata raggiunta prima dalle pattuglie della Polizia di Stato e poi dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno isolato l’area per consentire l’intervento delle utenze sanitarie e dirigere il traffico nel frattempo andato in tilt.

Trasportato in ospedale: escluso il pericolo di vita

I sanitari dell’ARES 118, giunti sul posto con un’ambulanza a sirene spiegate, hanno trovato il ferito ancora disteso a terra. L’équipe medica ha provveduto immediatamente a immobilizzarlo e stabilizzarlo sul posto per poi disporre la corsa d’urgenza verso il pronto soccorso del nosocomio più vicino.

Nonostante il forte trauma riportato nella caduta e la dinamica violenta dello scontro, dalle prime indicazioni filtrate dalle forze dell’ordine e dal personale ospedaliero arriva la notizia che rasserena il quartiere: l’uomo è gravemente contuso ma non è in pericolo di vita.

Sui caschi bianchi della Polizia Locale graverà ora il compito di effettuare tutti i rilievi planimetrici per chiarire l’esatta velocità del veicolo e stabilire le responsabilità del caso.

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