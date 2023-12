Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l’allerta per 24 ore dal 5 dicembre

Allerta maltempo a Roma e nel Lazio. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalle prime ore di domani, martedì 5 dicembre 2023, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati.

Allerta gialla a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per il 5 dicembre 2023

L’avviso di allerta gialla, come si vede nel bollettino della Protezione Civile, è valido su tutte le province del Lazio per “ordinaria criticità idrogeologica per temporali”.

Secondo le previsioni Meteo si verificheranno temporali, anche di forte intensità, soprattutto nelle ore centrali della mattinata.

Per quanto riguarda le temperature, le minime saliranno di qualche grado rispetto ad oggi e si attesteranno intorno a 8/9 gradi. Le massime, invece, non saliranno sopra i 14 gradi nelle ore più calde.

Temperature in calo anche nel weekend dell’Immacolata e venerdì 8 dicembre è previsto l’arrivo di nuove piogge.