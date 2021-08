Maltempo e Roma finisce in ginocchio

I temporali di ieri, 24 agosto 2021, hanno di nuovo messo in ginocchio la città. Il problema, per gran parte delle criticità, è sempre lo stesso: la manutenzione e la pulizia dei tombini stradali non eseguita, tanto che in molte zone gli stessi cittadini e negozianti si sono improvvisati operai utilizzando bastoni e ombrelli per disostruirli, oltre ai disagi per i rami e gli alberi caduti.

Gli allagamenti si sono verificati soprattutto sulla Via Tiburtina; alcuni alberi sono caduti in piazza Bologna e a Torre Maura, rami in via della Giustiniana, tombini ostruiti sulla Prenestina, a Torre Gaia, a Tor Bella Monaca (nella foto), e in via Casilina.

«La Capitale amministrata dalla Raggi risulta impreparata anche con il maltempo – commentano Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Fabio Ficosecco responsabile romano e Giuliana Salce Responsabile per il Lazio. – Una città ancora una volta messa in ginocchio per mancanza di una adeguata manutenzione del patrimonio ambientale, degli alberi, della carenza di un piano foglie adeguato, della pulizia delle caditoie stradali, programmazione dimenticata, anche in una condizione meteo ampiamente prevista.»